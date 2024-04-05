RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередная провокация. В Молдове отреагировали на "атаку дрона" в Приднестровье

Фото: в Молдове отреагировали на "атаку дрона" в Приднестровье (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Заявления непризнанного Приднестровья об "атаке дрона" на воинскую часть - это очередная провокация, направленная на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания в регион.

Об этом заявили в Бюро реинтеграции Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.

Там также отметили, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы, которые, однако, не имеют доступа к этой зоне.

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, в непризнанном Приднестровье, второй раз за последние недели, жаловались на "атаку беспилотника". На этот раз якобы снова на воинскую часть.

Как сообщила пресс-служба так называемого "Министерства государственной безопасности" Приднестровья, сегодня в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе. Он расположен в шести километрах от границы с Украиной.

"Целью была радиолокационная станция, которой были причинены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - добавила прессслужба "ведомства".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваАтака дронов