Очередная провокация. В Молдове отреагировали на "атаку дрона" в Приднестровье

"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.

Там также отметили, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы, которые, однако, не имеют доступа к этой зоне.

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, в непризнанном Приднестровье, второй раз за последние недели, жаловались на "атаку беспилотника". На этот раз якобы снова на воинскую часть.

Как сообщила пресс-служба так называемого "Министерства государственной безопасности" Приднестровья, сегодня в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе. Он расположен в шести километрах от границы с Украиной.

"Целью была радиолокационная станция, которой были причинены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - добавила прессслужба "ведомства".