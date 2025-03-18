Через зупинку шахт у Покровську: збитки "Метінвесту" Ахметова зросли до 1,15 млрд доларів у 2024 році

Зростання збитків викликане необхідністю створити резерв під часткове знецінення шахти "Покровськвугілля", яка була закрита через бойові дії, та зростанням витрат. Також зросли вільні грошові кошти та еквіваленти - до 657 млн доларів з 646 млн доларів на кінець 2023 року.

"Внаслідок високого рівня невизначеності щодо подальшого розвитку військової ситуації в Україні, погіршення ситуації з безпекою в районі розташування Покровського вугільного підприємства, подальшого призупинення його видобутку, а також невідомі терміни відновлення діяльності, група створила резерв під часткове знецінення активів щодо українського виробника коксівного вугілля, який був визнаний у звіті про прибутки та збитки", - йдеться у звітності.

Консолідований чистий збиток "Метінвесту" у 2023 році становив 194 млн доларів. Але рекордним для компанії лишається 2022 рік – тоді були зафіксовані збитки у 2 193 млрд доларів, виручка впала на 11%, а показник EBITDA - на 54%.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, компанія заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.

Нагадаємо, раніше у "Метінвесті" озвучили сценарії на випадок падіння Покровська.