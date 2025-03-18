Из-за остановки шахт в Покровске: убытки "Метинвеста" Ахметова выросли до 1,15 млрд долларов в 2024 году

Рост убытков вызван необходимостью создать резерв под частичное обесценение шахты "Покровскуголь", которая была закрыта из-за боевых действий, и ростом расходов. Также выросли свободные денежные средства и эквиваленты - до 657 млн долларов с 646 млн долларов на конец 2023 года.

"Вследствие высокого уровня неопределенности относительно дальнейшего развития военной ситуации в Украине, ухудшение ситуации с безопасностью в районе расположения Покровского угольного предприятия, дальнейшего приостановления его добычи, а также неизвестные сроки возобновления деятельности, группа создала резерв под частичное обесценение активов в отношении украинского производителя коксующегося угля, который был признан в отчете о прибылях и убытках", - говорится в отчетности.

Консолидированный чистый убыток "Метинвеста" в 2023 году составил 194 млн долларов. Но рекордным для компании остается 2022 год - тогда были зафиксированы убытки в 2 193 млрд долларов, выручка упала на 11%, а показатель EBITDA - на 54%.

Напомним, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Кроме того, компания заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.

Напомним, ранее в "Метинвесте" озвучили сценарии на случай падения Покровска.