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Через зсув на італійському острові десятки людей зникли безвісти

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Італія, Субота 26 листопада 2022 21:13
Через зсув на італійському острові десятки людей зникли безвісти Фото: на італійському острові Іскія внаслідок зсуву ґрунту десятки людей зникли безвісти (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На південному італійському острові Іскія поблизу Неаполя після сильних дощів сталися зсуви, внаслідок яких десятки людей зникли безвісти, будинки зруйнувано, а автомобілі скинуло в море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як повідомили офіційні особи, масштабний зсув ґрунту на південному італійському острові Іскія спровокували сильні дощі, які йшли тривалий час. Зсув був настільки сильним, що вулиці портового містечка Казаміччола, що розташований у північній частині острова, стали непрохідними, а автівки та автобуси опинилися в морі.

За даними рятувальних служб, на острові випало 126 міліметрів опадів за шість годин, і це стало найсильнішою зливою за останні 20 років.

"Ситуація дуже складна і дуже серйозна, тому що, ймовірно, деякі з цих людей знаходяться під брудом", - сказав міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедосі.

Число жертв невідоме. Проведення рятувальних робіт ускладнюється дощем, який продовжується, а також сильним вітром, що заважає гелікоптерам і паромам дістатися острова. До пошуків можливих жертв залучено пожежників, берегову охорону та команди службових собак.

Гірський густонаселений острів Іскія відомий своїми природними гарячими джерелами і користується популярністю серед італійських та іноземних туристів. У 2017 році острів, зокрема містечко Казаміччола, постраждав від землетрусу, а у 2009 році на хуторі зсув забрав життя 14-річної дівчинки.

Через зсув на італійському острові десятки людей зникли безвісти

На початку листопада РБК-Україна повідомляло, що біля узбережжя центральної частини Італії, неподалік міста Ріміні, стався землетрус магнітудою 5,7.

Нагадаємо, на саміті ООН щодо питань клімату COP27 одноголосно ухвалили створення фонду відшкодування збитків, спричинених кліматичними змінами. Це особливо стосується країн, вразливих перед стихійними лихами.

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