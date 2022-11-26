Из-за оползня на итальянском острове десятки человек пропали без вести

На южном итальянском острове Искья вблизи Неаполя после сильных дождей произошли оползни, в результате которых десятки людей пропали без вести, дома разрушены, а автомобили сбросило в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Как сообщили официальные лица, масштабный оползень на южном итальянском острове Искья спровоцировали сильные дожди, которые шли длительное время. Оползен был настолько сильным, что улицы портового городка Казамиччола, расположенного в северной части острова, стали непроходимыми, а автомобили и автобусы оказались в море.

По данным спасательных служб, на острове выпало 126 миллиметров осадков за шесть часов, и это стало самым сильным ливнем за последние 20 лет.

"Ситуация очень сложная и очень серьезная, потому что, вероятно, некоторые из этих людей находятся под грязью", – сказал министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси.

Число жертв неизвестно. Проведение спасательных работ осложняется продолжающимся дождем, а также сильным ветром, мешающим вертолетам и паромам добраться до острова. К поискам возможных жертв привлечены пожарные, береговая охрана и команды служебных собак.

Горный густонаселенный остров Искья известен своими природными горячими источниками и пользуется популярностью среди итальянских и иностранных туристов. В 2017 году остров, в частности городок Казамиччола, пострадал от землетрясения, а в 2009 году на хуторе оползень унес жизнь 14-летней девочки.