Через значні руйнування декілька ТЕС ДТЕК виведені з ладу

"Щодо руйнувань, то вони значні. Деякі станції припинили працювати. Потрібно дуже багато часу, щоб відновитися. Руйнування серйозні", - сказав він.

Сахарук додав, що загалом внаслідок обстрілів постраждало 5 ТЕС ДТЕК.

За його словами, енергетики ДТЕК роблять все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу зруйнованих об’єктів.

Він зазначив, що росіяни руйнують не тільки об’єкти генерації, а також центри, які дозволяють передавати кінцевому споживачу електроенергію вироблену на електростанціях.

"Обстріли диригуються енергетиками з росії. Тобто там військові отримують чіткі консультації від "Інтер РАО" чи "Россєти" про те, куди саме потрібно бити і як само потрібно знищувати українську енергосистему", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.