Из-за значительных разрушений несколько ТЭС ДТЭК выведены из строя

"Что касается разрушений, то они значительны. Некоторые станции прекратили работать. Нужно очень много времени, чтобы восстановиться. Разрушения серьезны", - сказал он.

Сахарук добавил, что в результате обстрелов пострадало 5 ТЭС ДТЭК.

По его словам, энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу разрушенных объектов.

Он отметил, что россияне разрушают не только объекты генерации, а также центры, позволяющие передавать конечному потребителю электроэнергию, произведенную на электростанциях.

"Обстрелы дирижируются энергетиками из России. То есть там военные получают четкие консультации от "Интер РАО" или "Россети" о том, куда именно нужно бить и как нужно уничтожать украинскую энергосистему", - подытожил Сахарук.

Напомним, в октябре россияне начали массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

В результате обстрелов в стране были вынуждены начаты временные отключения электроэнергии.