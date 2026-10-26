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Через зміну планів США: поїздка Зеленського до Брюсселя під питанням

13:16 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Через зміну планів США: поїздка Зеленського до Брюсселя під питанням Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
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Поїздка президента Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня поки не підтверджується через зміну планів американської сторони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів.

Питання стосувалося можливої зустрічі українського лідера з представниками Євросоюзу, НАТО та Сполучених Штатів, яка планувалася на цей тиждень.

"Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", - наголосив Литвин.

Що передувало

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що Україна, США, ЄС і НАТО проведуть переговори у Брюсселі цього тижня.

Сторони планують обговорити питання безпеки, гарантії та вступ України до Євросоюзу.

За словами глави держави, після візиту американської делегації до Санкт-Петербурга та проведеного раніше брифінгу формат майбутніх переговорів змінився. Замість короткої зустрічі сторони планують провести ширше обговорення.

Президент зазначив, що зустріч відбудеться орієнтовно у вівторок або середу.

Глава держави додав, що до переговорів мають долучитися представники України, США та ЄС, а також генеральний секретар НАТО.

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