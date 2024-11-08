Через зміну клімату Гренландія може розтанути: в ООН б'ю на сполох

Лісові пожежі, посуха та екстремальна погода вже спустошили частину планети. Зокрема, ліси, рослини та ґрунт майже не поглинали вуглець минулого року. За словами дослідників, чим більше природні поглиначі вуглецю слабшатимуть, тим важче буде досягти світових кліматичних цілей.

"Ризик того, що ці переломні моменти прискорять зміну клімату, - це те, до чого слід поставитися дуже серйозно. Наведу лише два приклади: деякі люди кажуть, що ми можемо дійти до ситуації, коли ліс Амазонки незворотньо перетвориться на савану, або що Гренландія і західна Антарктида розтануть," - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Окрім того, нові дослідження щодо стійкості систем Землі також викликають занепокоєння вчених. Йдеться про те, що в стійкості систем нашої планети починають проявлятися тріщини.

За словами Гутерреша, світ все ще недооцінює ризик катастрофічної зміни клімату та колапсу екосистеми. Він закликає до того, щоб уряди серйозно скоротили викиди парникових газів. Це допоможе знизити глобальну температуру до безпечного рівня.

"До 2030 року ми повинні щороку скорочувати викиди на 9%. На жаль, минулого року все ще спостерігалося зростання на 1,3%, що означає, що або ми повністю приймаємо відчуття терміновості на рівні урядів, корпорацій та інших ключових генераторів зміни клімату, або ми ризикуємо не лише перевищити 1,5°C , але зрештою перевищить два градуси," - зазначив Гутерреш.