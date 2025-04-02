Через земельні складнощі інвестори не зможуть будувати зелені електростанції, - експерт

Держава має забезпечити інвесторам можливість безперешкодного отримання земельних ділянок для того, щоб існуючі земельні питання не спричинили зупинку будівництва нових потужностей відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови ГО "Ліга Енергетичного Розвитку України" Олександра Голіздри.

За його словами, профільні асоціації з відновлюваної енергетики закликають внести зміни до деяких положень законопроєкту, щоб дозволити розробку детальних планів територій з урахуванням схем планування (якщо вони є), а не обов’язково на їхній основі.

"Це розблокує можливість зміни цільового призначення земельних ділянок та запуск нових проєктів ВДЕ і дозволить збудувати 4-6 ГВт нових "зелених" потужностей у найближчі 3 роки. І, таким чином, підтримає енергетичну безпеку України та зменшить залежність від імпортних енергоносіїв", - заявив Голіздра.

Він розповів, що інвестори в зелену енергетику вже звернулись до народних депутатів профільного комітету та уряду з проханням доопрацювати текст законопроєкту №12283.

Раніше інвестори у відновлювану енергетику заявляли, що в Україні виникла загроза зупинки реалізації нових проєктів зеленої енергетики через проблему неможливості зміни цільового призначення земельних ділянок, де такі проєкти планували будуватися.

Інвестори зазначають, що доопрацювання законопроєкту розблокує можливість зміни цільового призначення земельних ділянок та запуск нових проєктів ВДЕ. А це, в свою чергу, дозволить збудувати 4-6 ГВт нових "зелених" потужностей у найближчі 3 роки.