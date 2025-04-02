Из-за земельных сложностей инвесторы не смогут строить зеленые электростанции, - эксперт

Государство должно обеспечить инвесторам возможность беспрепятственного получения земельных участков для того, чтобы существующие земельные вопросы не повлекли остановку строительства новых мощностей возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы ОО "Лига Энергетического Развития Украины" Александра Голиздры.

По его словам, профильные ассоциации по возобновляемой энергетике призывают внести изменения в некоторые положения законопроекта, чтобы разрешить разработку детальных планов территорий с учетом схем планирования (если они есть), а не обязательно на их основе.

"Это разблокирует возможность изменения целевого назначения земельных участков и запуск новых проектов ВИЭ и позволит построить 4-6 ГВт новых "зеленых" мощностей в ближайшие 3 года. И, таким образом, поддержит энергетическую безопасность Украины и уменьшит зависимость от импортных энергоносителей", - заявил Голиздра.

Он рассказал, что инвесторы в зеленую энергетику уже обратились к народным депутатам профильного комитета и правительства с просьбой доработать текст законопроекта №12283.

Ранее инвесторы в возобновляемую энергетику заявляли, что в Украине возникла угроза остановки реализации новых проектов зеленой энергетики из-за проблемы невозможности изменения целевого назначения земельных участков, где такие проекты планировали строиться.

Инвесторы отмечают, что доработка законопроекта разблокирует возможность изменения целевого назначения земельных участков и запуск новых проектов ВИЭ. А это, в свою очередь, позволит построить 4-6 ГВт новых "зеленых" мощностей в ближайшие 3 года.