Через загрозу ударів. По областях України почалися аварійні відключення світла

У суботу, 14 січня, у декількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів армії РФ.
РБК-Україна зібрало актуальну інформацію щодо ситуації з електропостачанням у низці регіонів України.
Черкаська область
"За оперативною командою диспетчера НЕК "Укренерго" по Черкаській області застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Наразі жовті графіки погодинних відключень не діють", - йдеться в повідомленні "Черкасиобленерго" у Facebook.
Житомирська область
У Житомирській області також аварійні відключення електроенергії.
"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, для збереження енергетичного обладнання, НЕК "Укренерго" застосувало превентивне відключення електроенергії з високовольтних центрів енергозабезпечення області", - повідомляє у Facebook "Житомиробленерго".
Зазначено, що відновлення електропостачання відбудеться після закінчення повітряної тривоги.
Херсонська область
"Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення", - написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, це вимушені заходи, пов'язані з черговою ракетною атакою росіян - щоб вберегти енергетичні об'єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.
Електропостачання припинено 98462 абонентам.
Янушевич також зазначив, що коли загроза мине - світло відновлять.
Суми
"Сумчани, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко.
Київ, Київська та Одеська області
"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла", - пише прес-служба ДТЕК.
Зазначено, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Кіровоградська область
"В зв'язку з масованою ракетною атакою території України та для зменшення руйнування енергосистеми на Кіровоградщині частково вводяться екстрені відключення електроенергії", - розповіла речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.
Вінницька область
"У Вінницькій області екстрені відключення електрики, стабілізаційні графіки не діють", - зазначили у Вінницькій міській раді.
Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів вже працюють системи ППО.
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