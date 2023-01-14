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Из-за угрозы ударов. По областям Украины начались аварийные отключения света

Фото: по областям Украины начались аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 14 января, в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов армии РФ.

РБК-Украина собрало актуальную информацию о ситуации с электроснабжением в ряде регионов Украины.

Черкасская область

"По оперативной команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" по Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений (Спец.ГАО). Об этом сообщили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго". В настоящее время желтые графики почасовых отключений не действуют", - говорится в сообщении "Суспильного".

Житомирская область

В Житомирской области аварийные отключения электроэнергии.

"В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины, для сохранения энергетического оборудования, НЭК "Укрэнерго" применило превентивное отключение электроэнергии из высоковольтных центров энергообеспечения области", - сообщает в Facebook "Житомироблэнерго".

Отмечено, что возобновление электроснабжения произойдет по окончании воздушной тревоги.

Херсонская область

"Отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области временно отключены от электропитания", - написал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, это вынужденные меры, связанные с очередной ракетной атакой россиян - чтобы уберечь энергетические объекты от возможного серьезного повреждения, их работу следует приостановить.

Электроснабжение прекращено 98 462 абонентам.

Янушевич также отметил, что когда угроза пройдет - свет восстановят.

Сумы

"Сумчане, в связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" происходят экстренные отключения электроэнергии", - сообщил городской голова Александр Лысенко.

Напомним, в субботу, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

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