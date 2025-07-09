Через загрозу Китаю: Тайвань проведе наймасштабніші військові навчання

Навчання "Хань Куан", які почнуться вже сьогодні, триватимуть 10 днів. Це вдвічі більше за звичайну кількість днів для навчань, які проводяться з 1984 року. Загалом буде призвано понад 20 тисяч резервістів.

Цивільне населення також бере участь, прикладом чого слугує використання підвалів великої мережі супермаркетів як бомбосховищ.

Крім того, місцева влада архіпелагу з населенням 23 млн осіб також перевіряє свою здатність забезпечувати основні послуги та розподіляти товари в умовах кризи.

Чіє Чун, позаштатний науковий співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки (аналітичного центру, пов'язаного з урядом у Тайбеї), пояснив, у чому полягає суть цих навчань.

"Мета навчань "Хань Куан" цього року - зміцнити здатність Тайваню чинити довгостроковий опір і підвищити стійкість як військових, так і громадянського суспільства, на чому наполягав президент Лай Цзін-де", - сказав він.

За словами Чуна, планування навчань цього року краще відображає реальні сценарії, які можуть статися, якщо Китай почне військову атаку на Тайвань.

Деталі про навчання

Відтоді, як Лай Цзін-де став президентом минулого року, він зробив підготовку Тайваню до китайського нападу одним зі своїх пріоритетів. Останніми тижнями він виступав із цілою низкою промов по всьому Тайваню, закликаючи громадськість об'єднатися в протистоянні Китаю.

Дії Лая значною мірою стали відповіддю на зростання військового тиску з боку Китаю: з моменту його вступу на посаду армія КНР неодноразово проводила навчання навколо острова.

Тайвань же заявив, що в травні Китай щодня розміщував у регіоні десятки військових кораблів і урядових суден, назвавши цю діяльність кампанією екстремального тиску.

Чіє Чун заявив, що однією з причин, через яку Тайвань продовжив навчання до 10 днів, стала необхідність випробувати нову зброю, особливо безпілотники, які зіграли велику роль у війні в Україні та які Тайбей вважає дедалі важливішими.

"Наразі військові розробляють оперативні рекомендації і тактику застосування безпілотників, а також заходи протидії китайським БПЛА. Ці навчання можуть послужити майданчиком для перевірки і коригування попередніх проєктів цих рекомендацій", - сказав він.

Також, за його словами, цього року навчання більше уваги приділятимуть міським боям, ніж торік, що є ознакою того, що військові чиновники Тайваню налаштовані менш оптимістично, ніж торік, стосовно можливості зупинити НВАК, яка швидко розвивається, на морі та в повітрі.