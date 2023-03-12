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Через втрати у війні. Кремлівська еліта ізолюється від населення, - розвідка Британії

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у війні проти України. Це спричиняє все більшу ізоляцію російської еліти від населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.

Так, 21 лютого під час звернення російського диктатора Володимира Путіна перші лави аудиторії зайняли російські чиновники та еліта. Проте відомо, що їхні діти не приєдналися до лав окупаційних військ РФ.

Британська розвідка наголошує, що це підбурює російське населення, особливо у районах, у яких рівень втрат найвищий.

"У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках, ймовірно, у 30+ разів вищий, ніж у Москві. Найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахську та татарську меншини", - йдеться у повідомленні.

Через те, що російське керівництво продовжує набирати росіян до армії, аби кинути в Україну, кремлівська еліта стає все більше ізольованою.

"Оскільки Міноборони Росії прагне вирішити проблему постійної нестачі бойового персоналу, ізоляція більш заможних і впливових верств російського суспільства, швидше за все, залишиться головним завданням", - пояснює розвідка Британії.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що у чиновників та персону державних компаній почали забирати закордонні паспорти.

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