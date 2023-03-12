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Из-за потерь в войне. Кремлевская элита изолируется от населения, - разведка Британии

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает нести огромные потери в войне против Украины. Это влечет за собой все большую изоляцию российской элиты от населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Так, 21 февраля во время обращения российского диктатора Владимира Путина первые ряды аудитории заняли российские чиновники и элита. Однако известно, что их дети не присоединились к рядам оккупационных войск РФ.

Британская разведка отмечает, что это подстрекает российское население, особенно в районах, в которых уровень потерь самый высокий.

"Во многих восточных регионах уровень смертности в процентах, вероятно, в 30+ раз выше, чем в Москве. Больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское меньшинства", - говорится в сообщении.

Поскольку российское руководство продолжает набирать россиян в армию, чтобы бросить в Украину, кремлевская элита становится все более изолированной.

"Поскольку Минобороны России стремится решить проблему постоянной нехватки боевого персонала, изоляция более состоятельных и влиятельных слоев российского общества, скорее всего, останется главной задачей", - объясняет разведка Британии.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что у чиновников и персона государственных компаний начали отбирать загранпаспорта.

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