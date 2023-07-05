Через вторгнення в Україну. Росії не вдалося продати свої вертольоти в Африку, - ЗМІ

Державна компанія "Вертольоти Росії" не змогла продати гелікоптери в африканську країну, бо вона зіткнулася з різними труднощами. Далі їх планувалося переробити під потреби місцевої армії.

Компанії не вдалося отримати необхідні експортні ліцензії від уряду РФ, до всього іншого вона зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів.

Ці проблеми є наслідком вторгнення РФ в Україну і санкцій з боку Заходу.

Що про це думають у Беніні

Невдала угода фактично є ударом по силах безпеки Беніну, адже країна намагається зміцнити свій північний кордон. Їй загрожують бойовики "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".

Уряд Беніну сподівається, що нові гелікоптери допомогли б ефективніше боротися з цими угрупованнями, однак тепер незрозуміло, як довго країні чекати їх від Росії.

Мі-171

Радянський/російський цивільний транспортний гелікоптер, розроблений ОКБ М. Л. Міля, модифікація гелікоптера Мі-8 (Мі-17) - Мі-8АМТ (експортний варіант називається Мі-171Е). Військову модифікацію вертольота Мі-8АМТШ (Мі-171Ш, "Ш" - штурмовий) прийнято на озброєння 2009 року.

Проблеми РФ із постачанням зброї своїм закордонним партнерам

Після вторгнення в Україну країни Заходу ввели проти РФ низку санкцій, які ускладнили процес виробництва зброї. Таким чином Росія не встигає виконувати свої зобов'язання за низкою контрактів.

Наприклад, російські постачання військових вантажів до Індії припинилися, оскільки країни не можуть знайти механізм оплати, який не порушує санкції США. Росія припинила надання кредиту на постачання запасних частин на суму близько 10 млрд доларів, а також на дві батареї системи протиракетної оборони С-400, які ще не надійшли.