Из-за вторжения в Украину. России не удалось продать свои вертолеты в Африку, - СМИ

Государственная компания "Вертолеты России" не смогла продать вертолеты в африканскую страну, так как она столкнулась с различными трудностями. Далее их планировалось переделать под нужды местной армии.

Компании не удалось получить необходимые экспортные лицензии от правительства РФ, ко всему прочему она столкнулась с задержками при доставке западных компонентов.

Эти проблемы являются следствием вторжения РФ в Украину и санкций со стороны Запада.

Что об этом думают в Бенине

Неудачная сделка фактически является ударом по силам безопасности Бенина, ведь страна пытается укрепить свою северную границу. Ей угрожают боевики "Аль-Каиды" и "ИГИЛ".

Правительство Бенина надеется, что новые вертолеты помогли бы эффективнее бороться с этими группировками, однако теперь непонятно, как долго стране ждать их от России.

Ми-171

Советский/российский гражданский транспортный вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолёта Ми-8 (Ми-17) - Ми-8АМТ (экспортный вариант называется Ми-171Е). Военная модификация вертолета Ми-8АМТШ (Ми-171Ш, "Ш" - штурмовой) принята на вооружение в 2009 году.

Проблемы РФ с поставкой оружия своим зарубежным партнерам

После вторжения в Украину страны Запада ввели против РФ ряд санкций, которые усложнили процесс производства оружия. Таким образом Россия не успевает выполнять свои обязательства по ряду контрактов.

Например, российские поставки военных грузов в Индию прекратились, поскольку страны не могут найти механизм оплаты, который не нарушает санкции США.

Россия прекратила предоставление кредита на поставку запасных частей на сумму около 10 млрд долларов, а также на две еще не поступившие батареи системы противоракетной обороны С-400.