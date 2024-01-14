Через вторгнення РФ в Україну страждає російська медицина, - британська розвідка

Через вторгнення Росії в Україну страждає російська медицина. Вплив війни на охорону здоров’я відчуває на собі цивільне населення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter (X).

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що населення бореться за доступ до лікарняних послуг по всій країні.

Також повідомляється про дефіцит лікарських засобів, зокрема, антибіотиків широкого спектра дії.

"Ймовірно, війна значною мірою впливатиме на цю ситуацію, оскільки в госпіталях лікують поранених. Уряд також змушений скорочувати кількість цивільних медичних установ по всій країні через брак персоналу та фінансовий тиск", - йдеться у зведенні розвідки.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 367 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 840 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили ворожий зенітний комплекс "Оса" на півдні України.