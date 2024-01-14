Десять танків та 840 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Фото: українські військові (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 000 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 370000 (+840) осіб ліквідовано;
- танків - 6075 (+10) од;
- бойових броньованих машин - 11302 (+33) од;
- артилерійських систем - 8747 (+19) од;
- РСЗВ - 957 од;
- засоби ППО - 648 (+2) од;
- літаків - 329 од;
- гелікоптерів - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13);
- крилаті ракети - 1814 (+8);
- кораблі /катери - 23 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од;
- спеціальна техніка - 1353 (+8);
Ситуація на фронті
Українські військові відбили 17 атак противника на Мар'їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.