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Десять танків та 840 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Україна, Неділя 14 січня 2024 07:50
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Десять танків та 840 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 000 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 370000 (+840) осіб ліквідовано;
  • танків - 6075 (+10) од;
  • бойових броньованих машин - 11302 (+33) од;
  • артилерійських систем - 8747 (+19) од;
  • РСЗВ - 957 од;
  • засоби ППО - 648 (+2) од;
  • літаків - 329 од;
  • гелікоптерів - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13);
  • крилаті ракети - 1814 (+8);
  • кораблі /катери - 23 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од;
  • спеціальна техніка - 1353 (+8);

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 17 атак противника на Мар'їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.

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Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
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