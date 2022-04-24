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Через вражеский обстрел в Чугуеве погиб 59-летний мужчина, - прокуратура

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 19:43
Через вражеский обстрел в Чугуеве погиб 59-летний мужчина, - прокуратура Фото: в Чугуеве от российских обстрелов погиб 59-летний мужчина (фото t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Евгений Прокопенко

24 апреля 2022 года около 12:00 российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел по г. Чугуев. В результате обстрела погиб 59-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Еще трое мирных жителей получили ранения, среди них 11-летний мальчик. Поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Кроме того, оккупанты также открыли огонь по пгт Малиновка Чугуевского района. Двое мужчин и женщина ранены.

"Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области", - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины.

Ранее мы сообщали, российские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине. В результате обстрела, по информации городских властей, есть раненые и погибшие.

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