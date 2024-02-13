Через ворожий обстріл. Одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію електроенергії

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться у повідомленні компанії.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

Удари росіян на енергетичні об'єкти

В останні тижні росіяни відновили удари по енергетичних об'єктах у низці регіонів України. Так, 3 лютого ворог завдав удару по Дніпропетровській області, внаслідок якого без світла залишилося майже 15 тисяч людей, також було знеструмлено дві котельні. Після обстрілу у Кривому Розі запровадили аварійні відключення світла.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що ця атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу була однією з наймасовіших за рік.

Крім того, вчора, 12 лютого, окупанти атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару відключилася підстанція "Укренерго". Також сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання.