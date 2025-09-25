Через ворожі обстріли поїзди "Укрзалізниці" затримуються - список рейсів

У Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли. Рух поїздів затримується, пасажири перебувають в укриттях, постраждалих поки що немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
Унаслідок атак противника в ніч на 25 вересня на інфраструктуру Миколаївської та Кіровоградської областей частково порушено електропостачання залізничних ділянок.
Повідомляють, що всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг, а також №8/7 Одеса - Харків перебувають у безпечних укриттях. За попередніми даними, постраждалих немає.
Крім того, за маршрутами №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса також можливі затримки через знеструмлені ділянки. На всі постраждалі від обстрілу лінії направлено резервні тепловози, щоб забезпечити продовження руху поїздів.
Співробітники залізниці оцінюють збитки в міру закінчення обстрілів і вживають заходів для безпечної доставки пасажирів. Попри затримки, транспортна служба гарантує, що всі поїзди будуть довезені до кінцевих пунктів, як зазвичай.
Нагадуємо, що найближчими вихідними, 27 та 28 вересня, "Укрзалізниця" організовує додаткові регіональні рейси. Поїзди курсуватимуть зі Львова та Івано-Франківська в бік Ворохти, щоб забезпечити більше місць для пасажирів, які планують поїздки в гірський регіон.
Зазначимо, що державна компанія "Укрзалізниця" вступає у 2026 рік із прогнозованими збитками понад 28 млрд грн, основна частка яких припадає на пасажирський напрямок. Ці витрати планується покривати коштом державного бюджету, оскільки вже зараз спостерігається дефіцит пасажирських квитків.