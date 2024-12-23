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Через війну в Україні РФ має значні проблеми у залізничній торгівлі з Китаєм, - Bloomberg

Понеділок 23 грудня 2024 21:08
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Через війну в Україні РФ має значні проблеми у залізничній торгівлі з Китаєм, - Bloomberg Ілюстративне фото: РФ має значні проблеми у залізничній торгівлі з Китаєм (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація зіштовхнулась з труднощами доставки товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу. Це свідчить про збільшення економічних проблем через війну РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, АТ "Російські залізниці" минулого тижня схвалила скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на 2025 рік через швидке зростання вартості запозичень.

"Збільшення кількості вантажів, пов'язаних з війною, також посилює існуючі вузькі місця, в той час, як санкції впливають на транскордонні платежі. Ці фактори, разом з давніми логістичними проблемами, уповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля і алюміній", - розповідають у Bloomberg.

При цьому у московській компанії MMI Research заявили, що в цьому році російська залізниця "переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, і ця тенденція все ще зберігається".

У Bloomberg підкреслили, що ця ситуація показує напруженість всередині РФ.

Раніше ми писали про те, що третій рік поспіль на російській залізниці фіксують скорочення вантажоперевезень. Ймовірно, це пов'язано із санкціями проти Росії.

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