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Из-за войны в Украине РФ имеет значительные проблемы в железнодорожной торговле с Китаем, - Bloomberg

Понедельник 23 декабря 2024 21:08
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Из-за войны в Украине РФ имеет значительные проблемы в железнодорожной торговле с Китаем, - Bloomberg Иллюстративное фото: РФ имеет значительные проблемы в железнодорожной торговле с Китаем (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация столкнулась с трудностями доставки товаров в Китай через свою восточную железнодорожную сеть. Это свидетельствует об увеличении экономических проблем из-за войны РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, АО "Российские железные дороги" на прошлой неделе одобрило сокращение на 30% своей инвестиционной программы на 2025 год из-за быстрого роста стоимости заимствований.

"Увеличение количества грузов, связанных с войной, также усугубляет существующие узкие места, в то время как санкции влияют на трансграничные платежи. Эти факторы, вместе с давними логистическими проблемами, замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий", - рассказывают в Bloomberg.

При этом в московской компании MMI Research заявили, что в этом году российская железная дорога "переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008-2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется".

В Bloomberg подчеркнули, что эта ситуация показывает напряженность внутри РФ.

Ранее мы писали о том, что третий год подряд на российской железной дороге фиксируют сокращение грузоперевозок. Вероятно, это связано с санкциями против России.

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