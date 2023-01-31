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Через війну Росії проти України. У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Фото: голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині обговорюють можливість повернення термінової військової служби. Зокрема, через війну РФ проти України та ситуацію з безпекою, яка змінилася для всієї Європи.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"По суті, припинення обов'язкової служби поширюється лише на мирний час. У разі напруження чи необхідності оборони її можна активувати знову", - заявила вона.

Політик додала, що через сьогоднішню ситуацію в Європі можна лише пошкодувати про призупинення обов'язкової військової служби.

Штрак-Циммерманн зазначила, що якщо повертатися до практики призову, деякі речі у Бундесвері мають змінитись. Зокрема, будуть потрібні додаткові казарми, більше інструкторів та військової техніки.

При цьому політик висловила думку, що правильна, якщо заклик поширюватиметься також на жінок і термін проходження служби буде продовжено до дванадцяти місяців.

Зазначимо, що наразі Бундесвер налічує близько 200 тисяч військових, ще 100 тисяч є резервістами.

Нагадаємо, у Німеччині шукають близько півсотні резервістів, які навчатимуть українських військових управляти БМП Marder.

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