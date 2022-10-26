Через віялові відключення в Дніпрі частково немає води: перелік адрес

Через віялові відключення електроенергії у Дніпрі, перестали працювати деякі насосні станції. Тому вимушено в обласному центрі немає води за декількома адресами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Дніпроводоканал".
Так, наразі припинено водопостачання по:
Як повідомлялося, у Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії. Оновлений графік почав діяти із 07:45 26 жовтня.
Також сьогодні у Києві будуть вимикати світло, для цього жителів столиці розбили на три групи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.