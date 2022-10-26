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Через віялові відключення в Дніпрі частково немає води: перелік адрес

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Дніпро, Середа 26 жовтня 2022 12:50
Через віялові відключення в Дніпрі частково немає води: перелік адрес Фото: через віялові відключення в Дніпрі частково немає води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через віялові відключення електроенергії у Дніпрі, перестали працювати деякі насосні станції. Тому вимушено в обласному центрі немає води за декількома адресами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Дніпроводоканал".

Так, наразі припинено водопостачання по:

  • просп. Слобожанський, буд. 40-90,
  • вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33,
  • просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72,
  • вул. Батумська, буд. 8-64,
  • вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11,
  • вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,
  • вул. Тверська, буд. 1-41,
  • вул. Василя Тютюнніка, буд. 21, 23, 28, 29,
  • вул. Осіння, буд. 7 -13.

Як повідомлялося, у Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії. Оновлений графік почав діяти із 07:45 26 жовтня.

Також сьогодні у Києві будуть вимикати світло, для цього жителів столиці розбили на три групи.

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