Через віялові відключення в Дніпрі частково немає води: перелік адрес
Фото: через віялові відключення в Дніпрі частково немає води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Через віялові відключення електроенергії у Дніпрі, перестали працювати деякі насосні станції. Тому вимушено в обласному центрі немає води за декількома адресами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Дніпроводоканал".
Так, наразі припинено водопостачання по:
- просп. Слобожанський, буд. 40-90,
- вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33,
- просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72,
- вул. Батумська, буд. 8-64,
- вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11,
- вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,
- вул. Тверська, буд. 1-41,
- вул. Василя Тютюнніка, буд. 21, 23, 28, 29,
- вул. Осіння, буд. 7 -13.
Як повідомлялося, у Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії. Оновлений графік почав діяти із 07:45 26 жовтня.
Також сьогодні у Києві будуть вимикати світло, для цього жителів столиці розбили на три групи.
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