Через віялові відключення в Дніпрі частково немає води: перелік адрес

Через віялові відключення електроенергії у Дніпрі, перестали працювати деякі насосні станції. Тому вимушено в обласному центрі немає води за декількома адресами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Дніпроводоканал".

Як повідомлялося, у Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії. Оновлений графік почав діяти із 07:45 26 жовтня.

Також сьогодні у Києві будуть вимикати світло, для цього жителів столиці розбили на три групи.

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