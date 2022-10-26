Из-за веерных отключений в Днепре частично нет воды: список адресов
Фото: з-за веерных отключений в Днепре частично нет воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Из-за веерных отключений электроэнергии в Днепре перестали работать некоторые насосные станции. Поэтому вынужденно в областном центре нет воды по некоторым адресам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Днепроводоканал".
Так, сейчас прекращено водоснабжение по:
- просп. Слобожанский, дом 40-90,
- ул. Богдана Хмельницкого, дом 2-33,
- просп. Петра Калнышевского, дом 1-72,
- ул. Батумская, дом 8-64,
- ул. Байкальская, дом 1, 10, 11,
- ул. Цветы Цисык, дом 1-36,
- ул. Тверская, дом 1-41,
- ул. Василия Тютюнника, дом 21, 23, 28, 29,
- ул. Осенняя, дом 7 13.
Как сообщалось, в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии. Обновленный график начал действовать с 07:45 26 октября.
Также сегодня в Киеве будут выключать свет, для этого жителей столицы разбили три группы.
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