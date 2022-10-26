Из-за веерных отключений в Днепре частично нет воды: список адресов

Из-за веерных отключений электроэнергии в Днепре перестали работать некоторые насосные станции. Поэтому вынужденно в областном центре нет воды по некоторым адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Днепроводоканал".

Так, сейчас прекращено водоснабжение по:

Как сообщалось, в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии. Обновленный график начал действовать с 07:45 26 октября.

Также сегодня в Киеве будут выключать свет, для этого жителей столицы разбили три группы.

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