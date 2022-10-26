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Из-за веерных отключений в Днепре частично нет воды: список адресов

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Днепр, Среда 26 октября 2022 12:50
Из-за веерных отключений в Днепре частично нет воды: список адресов Фото: з-за веерных отключений в Днепре частично нет воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за веерных отключений электроэнергии в Днепре перестали работать некоторые насосные станции. Поэтому вынужденно в областном центре нет воды по некоторым адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Днепроводоканал".

Так, сейчас прекращено водоснабжение по:

  • просп. Слобожанский, дом 40-90,
  • ул. Богдана Хмельницкого, дом 2-33,
  • просп. Петра Калнышевского, дом 1-72,
  • ул. Батумская, дом 8-64,
  • ул. Байкальская, дом 1, 10, 11,
  • ул. Цветы Цисык, дом 1-36,
  • ул. Тверская, дом 1-41,
  • ул. Василия Тютюнника, дом 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, дом 7 13.

Как сообщалось, в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии. Обновленный график начал действовать с 07:45 26 октября.

Также сегодня в Киеве будут выключать свет, для этого жителей столицы разбили три группы.

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