Через витік аміаку на сході Сербії закрили школи і дороги

Як пише видання, у східному місті Пірот, неподалік від кордону з Болгарією, було оголошено надзвичайну ситуацію після того, як у неділю ввечері вантажний потяг, що перевозив аміак, зійшов з рейок, викинувши в атмосферу легкозаймистий і токсичний газ.

За словами влади, ведеться розслідування, щоб визначити, що стало причиною аварії. Однак міністр інфраструктури Сербії Горан Весич сказав, що першочерговим завданням є впоратися з ситуацією на місці події та запобігти подальшим збиткам.

"Аварія, ймовірно, сталася через погану інфраструктуру", - сказав він на прес-конференції.

І додав, що влада також перевірить, чи не було порушення суворих процедур транспортування токсичних матеріалів.

За словами офіційних осіб, вимірювання, проведені 26 грудня у кількох місцях у Піроті, не показали наявності аміаку в повітрі чи воді. Місцева влада все одно рекомендувала людям бути обережними та залишатися вдома. Крім того, людям у цьому районі також рекомендували поки що не пити воду з-під крана та не вживати її для приготування їжі. Проте понад 50 людей звернулися за медичною допомогою до місцевої лікарні, а ще 15 були переведені до південного міста Ніш. Серед них іноземці та діти.

У понеділок ввечері місце аварії залишалося закритим, а рух на шосе, що веде в бік Болгарії, призупинено. Ця автомагістраль, що з’єднує Сербію з Болгарією, зазвичай дуже завантажена під час різдвяних свят, бо люди, які працюють у Західній Європі, подорожують нею до своїх країн.