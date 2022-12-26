UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через витік аміаку на сході Сербії закрили школи і дороги

Фото: у Сербії стався витік аміаку (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У понеділок, 26 грудня, у східній Сербії закрилися школи, дитячі садки, державні установи, а також ключова міжнародна автомагістраль через витік аміаку, який стався на залізничній гілці біля міста Пірот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як пише видання, у східному місті Пірот, неподалік від кордону з Болгарією, було оголошено надзвичайну ситуацію після того, як у неділю ввечері вантажний потяг, що перевозив аміак, зійшов з рейок, викинувши в атмосферу легкозаймистий і токсичний газ.

За словами влади, ведеться розслідування, щоб визначити, що стало причиною аварії. Однак міністр інфраструктури Сербії Горан Весич сказав, що першочерговим завданням є впоратися з ситуацією на місці події та запобігти подальшим збиткам.

"Аварія, ймовірно, сталася через погану інфраструктуру", - сказав він на прес-конференції.

І додав, що влада також перевірить, чи не було порушення суворих процедур транспортування токсичних матеріалів.

За словами офіційних осіб, вимірювання, проведені 26 грудня у кількох місцях у Піроті, не показали наявності аміаку в повітрі чи воді. Місцева влада все одно рекомендувала людям бути обережними та залишатися вдома. Крім того, людям у цьому районі також рекомендували поки що не пити воду з-під крана та не вживати її для приготування їжі. Проте понад 50 людей звернулися за медичною допомогою до місцевої лікарні, а ще 15 були переведені до південного міста Ніш. Серед них іноземці та діти.

У понеділок ввечері місце аварії залишалося закритим, а рух на шосе, що веде в бік Болгарії, призупинено. Ця автомагістраль, що з’єднує Сербію з Болгарією, зазвичай дуже завантажена під час різдвяних свят, бо люди, які працюють у Західній Європі, подорожують нею до своїх країн.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в одному із кіосків Києва вибухнув газовий балон, є постраждалі.

Нагадаємо, газовий балон вибухнув у багатоповерхівці на столичній Троєщині. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ