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В найближчі роки. Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто

Новость на русском →
Індія, Вівторок 09 травня 2023 07:13
В найближчі роки. Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто Фото: Індія до 2027 року може заборонити дизельні авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Через високий рівень забруднення Індія повинна заборонити дизельні транспортні засоби до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними міністерства нафти, Індія має заборонити дизельні транспортні засоби в містах з населенням понад мільйон людей в рамках переходу нації до зеленої енергетики.

Зазначається, що відмова від бензину та дизельного палива в транспортному секторі Індії знизить глобальний попит на сиру нафту. За даними уряду, на дизельне паливо та бензин припадало трохи більше половини загального споживання нафти в Індії протягом минулого року.

Рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів. Комісія також запропонувала до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних дизельних засобів транспорту.

Відповідно до звіту під назвою "Зелена зміна", починаючи з 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби для доставки по місту мають бути електричними.

Раніше ми писали, невідома індійська компанія перевозить російську нафту до Індії для "Роснєфті".

Нагадаємо, Європейський союз має припинити імпорт російського дизельного палива до блоку через треті країни.

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