Через висловлювання Сунака. Беліз може проголосити незалежність від Британії

"Я думаю, що він несе моральну відповідальність за те, щоб принести принаймні вибачення. Він повинен краще розуміти це через своє походження. Коли читаєш і чуєш про пограбування, які відбувалися на землі його предків, я вважаю, що він має вибачатися", - заявив Брісеньо.

Раніше Сунак заявив у британському парламенті, що не вибачатиметься за роль Британії у рабстві та колоніалізмі. У 2021 році Беліз ухвалив парламентську резолюцію, яка зобов'язала уряд країни домагатися відшкодування збитків від Британії від імені колишніх рабів.

Минулого року уряд Белізу ухвалив рішення про створення конституційної комісії для розгляду політичних реформ.