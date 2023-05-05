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Через висловлювання Сунака. Беліз може проголосити незалежність від Британії

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П'ятниця 05 травня 2023 05:30
Через висловлювання Сунака. Беліз може проголосити незалежність від Британії Фото: Беліз може проголосити незалежність від Британії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Беліз може вийти зі Співдружності та стати окремою республікою на тлі відмови прем'єра Британії Ріші Сунака вибачитися за роль Лондона у трансатлантичному работоргівлі.

Про це заявив прем'єр-міністр Беліза Джонні Брісеньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що він несе моральну відповідальність за те, щоб принести принаймні вибачення. Він повинен краще розуміти це через своє походження. Коли читаєш і чуєш про пограбування, які відбувалися на землі його предків, я вважаю, що він має вибачатися", - заявив Брісеньо.

Раніше Сунак заявив у британському парламенті, що не вибачатиметься за роль Британії у рабстві та колоніалізмі. У 2021 році Беліз ухвалив парламентську резолюцію, яка зобов'язала уряд країни домагатися відшкодування збитків від Британії від імені колишніх рабів.

Минулого року уряд Белізу ухвалив рішення про створення конституційної комісії для розгляду політичних реформ.

Через висловлювання Сунака. Беліз може проголосити незалежність від Британії

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії парламентський наглядовий орган розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака. Воно стосується його дружини.

Крім того, раніше Сунак заявив, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.

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Великобританія Карибское море Ріші Сунак
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