Из-за высказываний Сунака. Белиз может провозгласить независимость от Британии
Белиз может выйти из Содружества и стать отдельной республикой на фоне отказа премьера Британии Риши Сунака извиниться за роль Лондона в трансатлантической работорговле.
Об этом заявил премьер-министр Белиза Джонни Брисеньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я думаю, что он несет моральную ответственность за то, чтобы принести по крайней мере извинения. Он должен лучше понимать это из-за своего происхождения. Когда читаешь и слышишь о грабежах, которые совершались на земле его предков, я считаю, что он должен просить прощения", - заявил Брисеньо.
Ранее Сунак заявил в британском парламенте, что не будет извиняться за роль Британии в рабстве и колониализме. В 2021 году Белиз принял парламентскую резолюцию, которая обязала правительство страны добиваться возмещения ущерба от Британии от имени бывших рабов.
В прошлом году правительство Белиза приняло решение о создании конституционной комиссии для рассмотрения политических реформ.
Ранее сообщалось, что в Великобритании парламентский надзорный орган начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака. Оно касается его жены.
Кроме того, ранее Сунак заявил, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя.
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