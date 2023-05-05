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Из-за высказываний Сунака. Белиз может провозгласить независимость от Британии

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Пятница 05 мая 2023 05:30
Из-за высказываний Сунака. Белиз может провозгласить независимость от Британии Фото: Белиз может провозгласить независимость от Британии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белиз может выйти из Содружества и стать отдельной республикой на фоне отказа премьера Британии Риши Сунака извиниться за роль Лондона в трансатлантической работорговле.

Об этом заявил премьер-министр Белиза Джонни Брисеньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, что он несет моральную ответственность за то, чтобы принести по крайней мере извинения. Он должен лучше понимать это из-за своего происхождения. Когда читаешь и слышишь о грабежах, которые совершались на земле его предков, я считаю, что он должен просить прощения", - заявил Брисеньо.

Ранее Сунак заявил в британском парламенте, что не будет извиняться за роль Британии в рабстве и колониализме. В 2021 году Белиз принял парламентскую резолюцию, которая обязала правительство страны добиваться возмещения ущерба от Британии от имени бывших рабов.

В прошлом году правительство Белиза приняло решение о создании конституционной комиссии для рассмотрения политических реформ.

Из-за высказываний Сунака. Белиз может провозгласить независимость от Британии

Ранее сообщалось, что в Великобритании парламентский надзорный орган начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака. Оно касается его жены.

Кроме того, ранее Сунак заявил, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя.

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