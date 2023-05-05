Из-за высказываний Сунака. Белиз может провозгласить независимость от Британии

Белиз может выйти из Содружества и стать отдельной республикой на фоне отказа премьера Британии Риши Сунака извиниться за роль Лондона в трансатлантической работорговле.

Об этом заявил премьер-министр Белиза Джонни Брисеньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Я думаю, что он несет моральную ответственность за то, чтобы принести по крайней мере извинения. Он должен лучше понимать это из-за своего происхождения. Когда читаешь и слышишь о грабежах, которые совершались на земле его предков, я считаю, что он должен просить прощения", - заявил Брисеньо.

Ранее Сунак заявил в британском парламенте, что не будет извиняться за роль Британии в рабстве и колониализме. В 2021 году Белиз принял парламентскую резолюцию, которая обязала правительство страны добиваться возмещения ущерба от Британии от имени бывших рабов.

В прошлом году правительство Белиза приняло решение о создании конституционной комиссии для рассмотрения политических реформ.