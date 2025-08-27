Через вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн в Києві зростуть ціни на проїзд, - нардеп

"В Києві підвищиться ціна на громадський транспорт, бо Офіс вилучив 8 млрд грн на премії чиновникам. Ось документ Департаменту фінансів КМДА в якому чітко сказано: 8 млрд, мали йти, в тому числі, на транспорт, дороги, школи, лікарні. Ці гроші Банкова вкрала у киян. Київ не може підтримувати старі тарифи на проїзд, бо створена "слугами" бюджетна дірка - величезна", - написав нардеп.



Ціни на проїзд в Києві зростуть через нестачу 8 млрд грн в бюджеті (t.me/oleksiihoncharenko)

Він наголосив, що в столиці завжди були найнижчі в Україні ціни на проїзд в комунальному транспорті, але через дії центральної влади, тарифи виростуть в декілька разів.

"Розкоші Банкової не витягує навіть бюджет Києва. Тут завжди були найнижчі в країні ціни на транспорт. Зараз - 8 грн за одну поїздку і 6,50 грн, якщо їздиш постійно. Мешканці інших міст можуть порівняти зі своїми. Тепер проїзд у транспорті в Києві зросте у декілька разів. І все це - заради того, щоб збільшити премії чиновникам. Не дякуй-те!" - заявив народний депутат Олексій Гончаренко.