Є 120 днів. Що робити, якщо банкомат не видав гроші через відключення світла

Українці часто потрапляють в ситуації, коли банкомат не видав гроші через раптове вимкнення електрики. В такому випадку, слід звернутися до фінансової установи, яка видала картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова.

Якщо під час операції зі зняття готівки в банкоматі вимкнулося світло - не панікуйте. Оскільки банк обов’язково відшкодує неотримані кошти.

Для повернення коштів вам необхідно звернутися до банку-емітента картки. Він має провести розслідування та розв'язати питання щодо відшкодування.

Якщо вашу карту видав Ощадбанк

"Перш за все перевірте залишок на рахунку та статус операції в "Мобільному Ощаді": це можна зробити у розділі "Історія". Переконайтеся, списані кошти чи ні. Якщо так і ви побачите статус "Операція завершена", тоді вам слід звернутися до найближчого відділення Ощаду в межах області, де встановлено банкомат або в тій області, де відкрито рахунок", - зазначив Наумов.

У банку вам необхідно подати заяву-претензію, вказавши номер банкомата, дату, час і суму операції. Також потрібно зазначити номер вашої картки, зокрема, перші шість і останні чотири цифри. Варто зауважити, що заяву можна подати протягом 120 днів від дати операції.

Після цього банк повинен провести розслідування. Якщо кошти дійсно були не отримані, їх повернуть на ваш рахунок.

Наумов також нагадав, що у разі відсутності світла, готівку можна отримати у відділеннях "Ощадбанку", що входять до мережі Power Banking.