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Через вибух на залізниці під Брянськом порушено сполучення Гомеля з РФ, - ЗМІ

Фото: через вибух на залізниці під Брянськом порушено сполучення Гомеля з РФ (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через вибух на залізниці в Брянській області РФ, через що з рейок зійшов локомотив із 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами, порушено сполучення Гомеля з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Флагшток.

"Залізничне сполучення Гомеля з містами РФ порушено: партизани підірвали склад із нафтопродуктами та деревиною", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що потяг зійшов із рейок в Унечському районі (Брянська область, РФ) на 136 кілометрі перегону Брянськ-Унеча. Зокрема, НП сталася на ділянці одноколійної залізниці між станціями Унеча та Рассуха.

Як повідомлялось, у російській Брянській області сьогодні зійшов з рейок потяг з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами. Попередньо, це сталося через підрив залізниці. Першим зійшов зі шляхів локомотив, за ним ще сім вагонів опинились у горизонтальному положенні.

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