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Из-за взрыва на железной дороге под Брянском нарушено сообщение Гомеля с РФ, - СМИ

Фото: из-за взрыва на железной дороге под Брянском нарушено сообщение Гомеля с РФ (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за взрыва на железной дороге в Брянской области РФ, из-за чего с рельсов сошел локомотив с 60 вагонами, загруженными нефтепродуктами, нарушено сообщение Гомеля с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Флагшток.

"Железнодорожное соединение Гомеля с городами РФ нарушено: партизаны взорвали состав с нефтепродуктами и древесиной", - говорится в сообщении.

Известно, что поезд сошел с рельсов в Унечском районе (Брянская область, РФ) на 136 километре перегона Брянск-Унеча. В частности, ЧП произошло на участке однопутной железной дороги между станциями Унеча и Рассуха.

Как сообщалось, в российской Брянской области сегодня сошел с рельсов поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами. Предварительно это произошло из-за подрыва железной дороги. Первым сошел с путей локомотив, за ним еще семь вагонов оказались в горизонтальном положении.

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