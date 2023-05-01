Из-за взрыва на железной дороге под Брянском нарушено сообщение Гомеля с РФ, - СМИ

"Железнодорожное соединение Гомеля с городами РФ нарушено: партизаны взорвали состав с нефтепродуктами и древесиной", - говорится в сообщении.

Известно, что поезд сошел с рельсов в Унечском районе (Брянская область, РФ) на 136 километре перегона Брянск-Унеча. В частности, ЧП произошло на участке однопутной железной дороги между станциями Унеча и Рассуха.

Как сообщалось, в российской Брянской области сегодня сошел с рельсов поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами. Предварительно это произошло из-за подрыва железной дороги. Первым сошел с путей локомотив, за ним еще семь вагонов оказались в горизонтальном положении.