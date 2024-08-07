Через великий перший внесок "єОселя" недоступна для військових і ВПО: у ВР пояснили, як це виправити

Інвестиційні потреби на програму "єОселя" на найближчі два роки оцінюються у більше ніж 50 млрд гривень. За умовами програми Ukraine Facility, частина цих коштів покриватиме компенсацію відсоткової ставки для учасників бойових дій. Але ставку по кредиту, як і розмір першого внеску на житло для переселенців та ветеранів, потрібно зменшувати, інакше програма неефективна.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Якщо розмір першого внеску лишиться для цих категорій громадян на рівні 20%, а не 15%, реальні витрати на перший внесок можуть становити всі 30%.

Вона зазначила, що під час розробки програми підтримки України від Євросоюзу Ukraine Facility, експерти оцінили інвестиційні потреби на програму "єОселя" орієнтовно 55 млрд грн на 2024–2026 роки. Зокрема, на компенсацію відсоткової ставки для учасників бойових дій — 2,2 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом до 30 тис. сімей, з них 10 тис. сімей військових.

Необхідність перегляду умов щодо надання кредиту за умовами державної іпотечної програми "єОселя" виникла після того, як у парламенті отримали відгук від ветеранів та внутрішньо переміщених осіб щодо ефективності програми.

Зʼясувалося, що для цих категорій можливості програми подекуди взагалі недоступні. Зокрема, з понад 12 тисяч родин, які отримали власне житло завдяки програмі, лише близько 200 родин ВПО та приблизно стільки ж сімей ветеранів, що становить всього 4% від усіх учасників. Ключова проблема - ВПО та ветерани можуть скористатися програмою лише під 7 % кредиту.

Тому, зазначила Шуляк, проаналізувавши ці проблеми, запропонували кілька рішень на розгляд Кабінету міністрів України, сподіваючись на позитивні зміни.

"Наразі ми наголошуємо на необхідності зниження для внутрішніх переселенців і військових відсоткової ставки з 7% до 3%. У випадку останніх це особливо актуально, оскільки певні категорії військовослужбовців мають право на ставку 3%. Йдеться про військових, які внаслідок поранення під час бойових завдань, отримали І-ІІ групу інвалідності. Але це, певним чином, диспропорція. Справедливим буде її виправити - ці люди захищали Україну і заслуговують на шану і підтримку", - наголосила Шуляк.

Другою не менш важливою зміною має стати перший внесок за житло - нині він становить 20 % від вартості житла, що не відповідає фінансовим можливостям військових і ВПО. Тому пропонується його зменшити щонайменше до 15%.

"За стандартних умов банки просять сплатити від 30% суми іпотеки, "єОселя" дозволяє зменшити внесок до 20%. Однак не завжди – деякі банки одразу просить ті самі мінімум 30%, а деякі можуть про це попросити в окремих випадках. Тому, чим меншим ми зробимо розмір першого внеску, тим меншим буде реальний. Повторюся - йдеться про щонайменше 15%", - підкреслила Шуляк.

За її словами, іноді банк просять збільшити перший внесок, мотивуючи це тим, що ціна на обрану квартиру вища за допустиму по програмі, або ж платоспроможність потенційного позичальника не переконлива. Втім, люди погоджуються на такі умови - зокрема, ВПО, у яких, по суті, немає вибору.

Варто врахувати й додаткові витрати по кредитам. Для учасників програми "єОселя", як і для інших громадян, що користуються іпотекою, банк може наполягати на оплаті страхування іпотеки, разової комісії, послуг нотаріуса, відкриття рахунку, переказ коштів на рахунок продавця тощо.

"Все це безумовно, впливає на фінансове навантаження на людину. Тому чим більше ми адаптуємо можливості програми для можливостей ВПО і ветеранів, тим простіше їм буде вирішити своє житлове питання", - резюмувала голова партії "Слуга Народу".



