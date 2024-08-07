Из-за большого первого взноса "єОселя" недоступна для военных и ВПЛ: в ВР объяснили, как это исправить

Инвестиционные потребности на программу "єОселя" на ближайшие два года оцениваются в более чем 50 млрд гривен. По условиям программы Ukraine Facility часть этих средств будет покрывать компенсацию процентной ставки для участников боевых действий. Но ставку по кредиту, как и размер первого взноса на жилье для переселенцев и ветеранов, нужно сбавлять, иначе программа неэффективна.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Если размер первого взноса останется для этих категорий граждан на уровне 20%, а не 15%, то реальные расходы на первый взнос могут составлять все 30%.

Она отметила, что при разработке программы поддержки Украины от Евросоюза Ukraine Facility, эксперты оценили инвестиционные потребности на программу "єОселя" ориентировочно 55 млрд грн на 2024-2026 годы. В частности, на компенсацию процентной ставки для участников боевых действий – 2,2 млрд грн. Это позволит обеспечить жильем до 30 тысяч семей, из них 10 тысяч семей военных.

Необходимость пересмотра условий предоставления кредита по условиям государственной ипотечной программы "єОселя" возникла после того, как в парламенте получили отклик от ветеранов и внутренне перемещенных лиц относительно эффективности программы.

Выяснилось, что для этих категорий возможности программы иногда вообще недоступны. В частности, из более 12 тысяч семей, получивших собственное жилье благодаря программе, всего около 200 семей ВПЛ и примерно столько же семей ветеранов, что составляет всего 4% от всех участников. Ключевая проблема - ВПЛ и ветераны могут воспользоваться программой только под 7% кредита.

Поэтому, отметила Шуляк, проанализировав эти проблемы, было предложено несколько решений на рассмотрение Кабинета министров Украины, надеясь на позитивные изменения.

"Пока мы подчеркиваем необходимость снижения для внутренних переселенцев и военных процентной ставки с 7% до 3%. В случае последних это особенно актуально, поскольку определенные категории военнослужащих имеют право на ставку 3%. Речь идет о военных, которые в результате ранения во время боевых задач , получили I-II группу инвалидности. Но это, определенно, диспропорция. Справедливым будет ее исправить - эти люди защищали Украину и заслуживают уважения и поддержки", - подчеркнула Шуляк.

Вторым не менее важным изменением должен стать первый взнос за жилье - в настоящее время он составляет 20% стоимости жилья, что не соответствует финансовым возможностям военных и ВПЛ. Поэтому предлагается его снизить по меньшей мере до 15%.

"При стандартных условиях банки просят уплатить от 30% суммы ипотеки, "єОселя" позволяет уменьшить взнос до 20%. Однако не всегда – некоторые банки сразу просят те же минимум 30%, а некоторые могут об этом попросить в отдельных случаях. Поэтому, чем меньше мы сделаем размер первого взноса, тем меньше будет реальный.

По ее словам, иногда банк просят увеличить первый взнос, мотивируя это тем, что цена на выбранную квартиру выше допустимой по программе, или же платежеспособность потенциального заемщика не убедительна. Впрочем, люди соглашаются на такие условия – в частности, ВПЛ, у которых, по сути, нет выбора. Речь идет про 15%", - подчеркнула Шуляк.

Следует учесть и дополнительные расходы по кредитам. Для участников программы "єОселя", как и для других граждан, пользующихся ипотекой, банк может настаивать на оплате страхования ипотеки, разовой комиссии, услуг нотариуса, открытия счета, перевода средств на счет продавца и т.д.

"Все это безусловно, влияет на финансовую нагрузку на человека. Поэтому, чем больше мы адаптируем возможности программы для возможностей ВПЛ и ветеранов, тем проще им будет решить свой жилищный вопрос", - резюмировала председатель партии "Слуга Народа".