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Через великі витрати на відновлення енергосистеми після обстрілів треба переглянути тарифи, - експерт

Фото: через великі витрати на відновлення енергосистеми після обстрілів треба переглянути тарифи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Внаслідок масованих ударів по енергосистемі енергетика зазнала великих втрат і для її відновлення треба переглянути тариф на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову київського офісу секретаріату Енергетичного співтовариства, екс-міністра енергетики Олексія Оржеля.

"Великі витрати, які на сьогодні будуть нести енергетики для того, щоб відновитися будуть, на жаль, закладені і в товар, який безпосередньо буде пропонуватися споживачу. Тому, такі дуже виважені рішення (щодо перегляду тарифу на електроенергію для населення, - ред.), які мають бути прийняті", - сказав він.  

Оржель додав, що можливо треба запровадити в Україні графік підвищення тарифів, щоб споживачі могли розраховувати власний бюджет.  

Водночас він підкреслив, що в умовах руйнувань в енергосистемі рішення щодо перегляду тарифу мають бути виважені. 

"Давайте об'єктивно подивимося на ситуацію. Якщо був об'єкт, який виробляв певну продукцію, потім цей об'єкт частково знищили. І тепер треба вкласти гроші, щоб він просто почав продовжувати виробляти той самий продукт, тобто є відповідні витрати на те, щоб його відновити. І куди ці витрати вкладати? Звичайно у вартість кінцевого продукту", - наголосив екс-міністр енергетики.  

Він додав, що наразі ситуація в енергосистемі така, що такі непопулярні рішення, як перегляд тарифу для населення, доведеться приймати.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

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Електроенергія