UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через валютні обмеження в Україні падає рівень реінвестицій

Фото: через валютні обмеження в Україні падає рівень реінвестицій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через валютні обмеження бізнес не може виплачувати дивіденди інвесторам, внаслідок чого спостерігається помітне падіння рівня реінвестування.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Користі більше, ніж шкоди. Чому НБУ закликають продовжити валютну лібералізацію".

В статті зазначається, що державі критично важливо формувати комфортні умови для приватного сектору. Оскільки, за оцінками експертів, саме приватний сектор стане основою відновлення країни і може залучити $150 млрд доларів протягом наступних 10 років.

"Через наявність валютних обмежень на операції бізнес не може навіть виплачувати дивіденди інвесторам, через що спостерігається помітне падіння рівня реінвестування", - підкреслили в матеріалі.

Також наголошується, що подальший рух в напрямку лібералізації валютних обмежень може стати своєрідним «рятівним колом» як для українського бізнесу, так і для початку відбудови України.

Нагадаємо, раніше Національний банк України (НБУ) оприлюднив Дорожню карту подальшого пом’якшення валютних обмежень, що складається з трьох етапів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валютный ринокинвестиции в Украину