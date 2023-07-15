RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за валютных ограничений в Украине падает уровень реинвестиций

Фото: из-за валютных ограничений в Украине падает уровень реинвестиций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за валютных ограничений бизнес не может выплачивать дивиденды инвесторам, в результате чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Пользы больше, чем вреда. Почему НБУ призывают продолжить валютную либерализацию".

В статье отмечается, что государству важно формировать комфортные условия для частного сектора. Поскольку, по оценкам экспертов, именно частный сектор станет основой обновления страны и может привлечь $150 млрд долларов в течение следующих 10 лет.

"Из-за наличия валютных ограничений на сделки бизнес не может даже выплачивать дивиденды инвесторам, из-за чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования", - подчеркнули в материале.

Также отмечается, что дальнейшее движение в направлении либерализации валютных ограничений может стать своеобразным спасительным кругом как для украинского бизнеса, так и для начала восстановления Украины.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынокинвестиции в Украину