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Через валютні обмеження в Україні падає рівень реінвестицій

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Субота 15 липня 2023 21:40
Через валютні обмеження в Україні падає рівень реінвестицій Фото: через валютні обмеження в Україні падає рівень реінвестицій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через валютні обмеження бізнес не може виплачувати дивіденди інвесторам, внаслідок чого спостерігається помітне падіння рівня реінвестування.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Користі більше, ніж шкоди. Чому НБУ закликають продовжити валютну лібералізацію".

В статті зазначається, що державі критично важливо формувати комфортні умови для приватного сектору. Оскільки, за оцінками експертів, саме приватний сектор стане основою відновлення країни і може залучити $150 млрд доларів протягом наступних 10 років.

"Через наявність валютних обмежень на операції бізнес не може навіть виплачувати дивіденди інвесторам, через що спостерігається помітне падіння рівня реінвестування", - підкреслили в матеріалі.

Також наголошується, що подальший рух в напрямку лібералізації валютних обмежень може стати своєрідним «рятівним колом» як для українського бізнесу, так і для початку відбудови України.

Нагадаємо, раніше Національний банк України (НБУ) оприлюднив Дорожню карту подальшого пом’якшення валютних обмежень, що складається з трьох етапів.

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