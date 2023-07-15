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Из-за валютных ограничений в Украине падает уровень реинвестиций

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Суббота 15 июля 2023 21:40
Из-за валютных ограничений в Украине падает уровень реинвестиций Фото: из-за валютных ограничений в Украине падает уровень реинвестиций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за валютных ограничений бизнес не может выплачивать дивиденды инвесторам, в результате чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Пользы больше, чем вреда. Почему НБУ призывают продолжить валютную либерализацию".

В статье отмечается, что государству важно формировать комфортные условия для частного сектора. Поскольку, по оценкам экспертов, именно частный сектор станет основой обновления страны и может привлечь $150 млрд долларов в течение следующих 10 лет.

"Из-за наличия валютных ограничений на сделки бизнес не может даже выплачивать дивиденды инвесторам, из-за чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования", - подчеркнули в материале.

Также отмечается, что дальнейшее движение в направлении либерализации валютных ограничений может стать своеобразным спасительным кругом как для украинского бизнеса, так и для начала восстановления Украины.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.

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