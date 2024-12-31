Серед жертв політики та база "Рамштайн": Volkswagen випадково розкрив місце розташування 800 тисяч авто

За словами представників бренду, немає жодних ознак того, що хтось зі зловмисників отримав доступ до цієї інформації до того, як постачальник програмного забезпечення Cariad виправив уразливість.

У новій доповіді стверджується, що через перевірку системи безпеки програмною компанією Cariad дані про географічне місце 800 тисяч електромобілів VW Group у Європі були у відкритому доступі протягом кількох місяців. Викривач повідомив про вразливість Spiegel, німецьке інформаційне агентство та європейську асоціацію хакерів.

Прогалина в безпеці дозволила з високою точністю відстежити місце двох німецьких політиків. Німецькі журналісти знайшли дані автомобілів Volkswagen, Audi, SEAT і Skoda, а також неймовірно детальні дані про власників електромобілів Volkswagen ID.3 і ID.4.

Видання стверджує, що виявило кілька терабайтів даних, доступних у хмарному сховищі Amazon, включаючи точне місцеперебування 460 000 транспортних засобів, що може дозволити зробити точні висновки про життя тих, хто володіє транспортними засобами. Серед іншого - маршрути 35 електромобілів департаменту поліції Гамбурга, політиків, бізнес-лідерів, співробітників Федеральних розвідувальних служб і водіїв авіабази ВПС США Рамштайн.

Група хакерів, Chaos Computer Club, повідомила Cariad про вразливість, яка швидко виправила проблему. За словами представників компанії, дослідникам довелося поєднати різні набори даних, "обійшовши кілька механізмів безпеки".