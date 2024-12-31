Среди жертв политики и база "Рамштайн": Volkswagen случайно раскрыл местоположение 800 тысяч авто

По словам представителей бренда, нет никаких признаков того, что кто-то из злоумышленников получил доступ к этой информации до того, как поставщик программного обеспечения Cariad исправил уязвимость.

В новом докладе утверждается, что из-за проверки системы безопасности программной компанией Cariad данные о географическом месте 800 тысяч электромобилей VW Group в Европе были в открытом доступе в течение нескольких месяцев. Обличитель сообщил об уязвимости Spiegel, немецкое информационное агентство и европейскую ассоциацию хакеров.

Пробел в безопасности позволил с высокой точностью отследить место двух немецких политиков. Немецкие журналисты нашли данные автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda, а также невероятно подробные данные о владельцах электромобилей Volkswagen ID.3 и ID.4.

Издание утверждает, что обнаружило несколько терабайт данных, доступных в облачном хранилище Amazon, включая точное местонахождение 460 000 транспортных средств, что может позволить сделать точные выводы о жизни тех, кто владеет транспортными средствами. Среди прочего - маршруты 35 электромобилей департамента полиции Гамбурга, политиков, бизнес-лидеров, сотрудников Федеральных разведывательных служб и водителей авиабазы ВВС США Рамштайн.

Группа хакеров, Chaos Computer Club, сообщила Cariad об уязвимости, которая быстро исправила проблему. По словам представителей компании, исследователям пришлось совместить различные наборы данных, "обойдя несколько механизмов безопасности".