Через уніфікацію тарифу на розподіл електроенергії підприємства можуть збанкрутіти, - експерт

Відмова від поділу на класи напруги сильно зашкодить українській промисловості, адже деякі підприємства можуть збанкрутіти.

Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Олександр Трохимець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Трохимець пояснив, що споживач 1 класу отримує електроенергію в точці, напруга якої 27,5 кВ і вище. Якщо напруга нижче 27,5 кВ – споживача відносять до 2-го класу. За словами віцепрезидента ICC, тарифи для споживачів різних класів можуть різнитися у 5-6 разів.

Він також наголосив, що ці тарифи - це плата за транспортування електроенергії, а не її ціна. За його словами, різниця у тарифах на розподіл обумовлена законами фізики.

"Шлях транспортування споживачу, який отримує електричну енергію на високих напругах (35 або 110 (150) кВ) значно коротший, а висока напруга, в свою чергу, зменшує втрати в мережах. Це проста фізика. Доставка ж електроенергії споживачу на низьку напругу (10 або 0,4 кВ) пов’язане з більшими її втратами - бо шлях (довжина мереж) довший, а напруга менша", - пояснив Трохимець.

Він додав, що споживачі електроенергії 1-го класу, це, як правило, великі енергоємні промислові підприємства.

"Очевидно, що від ініціативи чи то Міненерго, чи то НКРЕКП, постраждають вони. Деякі точно збанкрутують. Бо, якщо після підвищення тарифу, витрати на виробництво зростуть на десятки чи сотні мільйонів - то запасу міцності у таких підприємств не буде", - наголосив Трохимець.

Раніше стало відомо, що після зміни керівництва і складу НКРЕКП, Нацкомісія вирішила повернутися до питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії. Попередній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк виступив проти цього рішення.