Через уламки збитого "Шахеда" під Кривим Рогом сталася пожежа на енергооб'єкті

"Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України", - йдеться у заяві.

Військові зазначили, що російські окупанти спрямували декілька хвиль "Шахедів" з півдня, і бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала близько 5 годин.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрону на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені", - розповіли в ОК "Південь".

Оновлено о 07:40

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок цієї нічної ворожої атаки були відключення електроенергії у частині міста, але до 03.00 енергопостачання було відновлено.

"Наразі є лише точкові відключення деяких об'єктів. Енергетики та всі відповідні служби продовжують відновлювальні роботи. Головне - без втрат", - розповів він.

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 квітня російські загарбники знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Було зафіксовано кілька груп ворожих дронів-камікадзе. У різних областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо про роботи сил та засобів на півдні країни. Військові закликають жителів областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях та дотримуватися інформ-тиші.

Крім того, згодом стало відомо про загрозу ракетних ударів з боку окупантів, зокрема по Харківській області. Також стало відомо про вибухи у Хмельницькій області.