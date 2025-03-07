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Через удар по Україні зупинилися газові свердловини ДТЕК в Полтавській області

Фото: Ракетний удар 7 березня зупинив газові свердловини ДТЕК (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Об'єкти газовидобутку приватної компанії ДТЕК у Полтавській області булі атаковані під час ракетного удару росіян по Україні зранку 7 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Раніше про удари повідомила державна компанія "Укргазвидобування", яка видобуває більшість газу в Україні. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури Групи "Нафтогаз". Були пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Росія запустила 67 ракет різних типів та 194 ударних дронів та безпілотників-імітаторів різних типів. Українська ППО збила 34 з 67 ракет.

До ударів Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу. Державний "Нафтогаз" і велика приватна енергетична компанія ДТЕК заявили, що в лютому Росія щонайменше двічі атакувала і пошкодила їхні об'єкти.

За інформацією Reuters, видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів. Через це "Нафтогаз" вирішив імпортувати близько 800 млн кубометрів газу з Європи.

"ДТЕК Нафтогаз" - найбільша в Україні приватна газовидобувна компанія. За 2020 рік "ДТЕК Нафтогаз" видобув 1,84 млрд кубометрів природного газу.

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